انت الأن تتابع خبر الهيئة العامة للمساحة والمعلومات "الجيومكانية" تُعلن تعيين متحدثًا جديدًا باسمها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات “الجيومكانية” عن تعيين فاطمة بنت فهد الشمري “المتحدث والمستشار الإعلامي الجديد للهيئة، وهذا القرار جاء من أجل تحسين الأداء الإعلامي والاتصالي والذي سوف يحقق أهداف وتطورات الهيئة.

تعيين سيدة في منصب متحدث رسمي للجيومكانية

“فاطمة بنت فهد الشمري” تتمتع بعلاقاتها وخبراتها العملية متنوعة في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، بالإضافة إلى خبرتها الكبيرة داخل المملكة وخارجها، حيث أنها شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية وجلسات الحوار، بالإضافة إلى ورش العمل العالمية والمحلية.

كما أن “الشمري” حاصلة على درجة الماجستير في إدارة المشروعات وقيادة التكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من الولايات المتحدة وقامت بمشاركة الكثير من الأطروحات العلمية والعلاقات في المجال الإعلامي.

تلتزم إدارة “الجيومكانية” وفقًا لهيكلها التنظيمي بتنظيم وتحسين والإشراف والرقابة على قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، لتحقيق الجودة وتحسين الأداء، ويستهدف القطاع الحكومي والخاص والقطاعات الأكاديمية والأفراد، ويوفر المعلومات الجيومكانية.

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