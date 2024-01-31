أمير منطقة المدينة المنورة يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - زار الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بحضور الأمين العام للمجمع عاطف بن إبراهيم العليان.

واطلع سموه خلال الزيارة، على منظومة العمل في الإدارات التنفيذية بالمجمع، وشاهد عرضًا وثائقيًا عن أبرز الإنجازات المحققة في مجال طباعة القرآن الكريم وعلومه وترجماته.

‎كما اطّلع على الجوائز المحلية والدولية التي حصل عليها المجمع خلال مشاركاته في المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية المختصة في مجال القرآن الكريم خلال مسيرته على مدار 4 عقود، إضافة إلى اطلاعه على خدمات المطبعة وعدد المصاحف التي أُصدرت، والمشاريع التي ينفذها المجمع إلى جانب الاطلاع على منظومة العمل في مختلف الأقسام التشغيلية المتعلقة بطباعة القرآن الكريم وترجماته.

‎ونوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم والاهتمام الذي يحظى به المجمع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وذلك في إطار حرص حكومة المملكة على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به المجمع في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.

‎من جهته، قدّم الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عاطف العليان، شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، على دعمه لأعمال المجمع ومتابعة أنشطته ليقوم برسالته التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، التي تقدم أعمالًا جليلة وخدمات عظيمة لخدمة بيوت الله والعناية بالقرآن الكريم ونشره للمسلمين في أنحاء العالم