نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أم القرى تُعلن عن وظائف بنظام التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون على أن يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني، اعتبارًا من اليوم وحتى التاسع والعشرين من رجب الحالي ويتم تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract

وحددت الجامعة شروطًا للقبول منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدًا) وتوافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة