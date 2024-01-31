نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الشمالية تعزز برامج جودة الحياة في 20 حديقة وترفع كفاءة الخدمات البلدية في رفحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عززت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء أعمال جودة الحياة من خلال تفعيل العديد من البرامج الميدانية للمرافق العامة والمتنزهات والطرق والجزر الوسطية، تماشيًا مع المستهدفات الطموحة في ضوء رؤية 2030، ودعم مشاريع البنية التحتية وأنسنة المدن.

وشرعت بلدية رفحاء بتركيب العاب حركية للأطفال بعدد 40 لعبة بأحجام متنوعة وبجودة عالية وتشمل 20 حديقة من الحدائق الأكثر إقبالًا داخل أحياء المحافظة؛ وتهدف من خلالها إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية ودعمها لتحقق أعلى المعايير، حيث تنفذ الفرق الميدانية برنامجًا تأهيل المرافق العامة والترفيهية، تشمل الألعاب المتنوعة والإضاءات التجميلية والمماشي الرياضية، ووسائل السلامة في الطرق والمطبات الاصطناعية، في أرجاء المحافظة.

وأكدت البلدية حرصها على توفير أجواء مثالية للسكان في مختلف الأحياء من خلال توفير متنفسات طبيعية تسهم في تحقيق الرضا والسعادة وتخلق المزيد من المتعة للأسر والعائلات، حيث تهتم بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وإنشاء الحدائق العامة وحدائق الأحياء ورفع كفاءة المرافق الخدمية والمتنفسات العامة بهدف تعزيز جودة الحياة للسكان.