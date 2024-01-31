نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول القوافل الإغاثية لمركز الملك سلمان إلى ولايتي نهر النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت القوافل الإغاثية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية بجمهورية السودان لتدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي هناك.

وثمّن والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوداني، مشيدا بمواقف المملكة الداعمة للسودان في جميع المجالات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم