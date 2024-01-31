نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهداية يتصدر مجموعة الصعود للدور الرئيسي من دوري أولى اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فريق الهداية منافسات المجموعة تحديد المراكز 1 - 6 من منافسات الأدوار النهائية لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي 2023-2024م، برصيد 3 نقاط، بعد تعادله مع نظيره الجيل في الجولة الثانية التي جرت اليوم.

وأسفرت نتائج المجموعة التي تتنافس فيها 6 فرق لانتزاع أحد البطاقتين المؤهلة الدوري الممتاز، عن فوز الخويلدية على الفتح 25 - 24، وتغلب المحيط على الابتسام 27 - 25، وتعادل الجيل مع الهداية 26-26.

وسيلتقي غدًا، الخويلدية مع المحيط عند تمام الساعة 1:00 مساءً على صالة نادي الروضة بالأحساء، وبعدها سيلعب الجيل مع الابتسام عند الساعة 3:00 مساءً على نفس الصالة، ويتواجه الفتح مع الهداية عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الـ 12، فاز هجر على الوطني 38- 17، وتغلب الثقبة على العمران 36 - 22، وحقق السلام الانتصار على الجزيرة 32- 22.

وسيتقابل غدًا العمران مع هجر على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف عند الساعة 2:00 مساءً، وسيلتقي على نفس الصالة الجزيرة مع الوطني عند الساعة 6:00 مساءً، وسيلعب السلام مع الثقبة على صالة وزارة الرياضة بالدمام عند الساعة 4:00 مساءً