نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى والطاولة ترفعان رصيد السعودية إلى 49 ميدالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية (الشارقة 2024)، رصيدها من الميداليات في الدورة إلى 49 ميدالية متنوعة (16 ذهبية، 21 فضية، 12 برونزية)، عقب تحقيق منتخبي كرة الطاولة وألعاب القوى 23 ميدالية (5 ذهبيات، 11 فضية، 7 برونزيات) في منافسات اليوم، التي استضافها نادي الثقة بالشارقة.

وجاءت أولى الميداليات، بواسطة لاعبي المنتخب السعودي لكرة الطاولة، الذين حققوا 6 ميداليات متنوعة (2 ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية) في منافسات الفردي التي أقيمت في صالة الألعاب بنادي الثقة.

وانتزعت اللاعبة زهراء آل طالع، ذهبية فردي السيدات لفئتي (1&2)، بعد تغلبها في المباراة النهائية على زميلتها مريم المريسل التي نالت الميدالية الفضية، وحقق ثامر الحبشان، الذهبية الثانية لكرة الطاولة، عقب فوزه في جميع لقاءاته في منافسات فئات 6-9.

ونال اللاعب مناحي بن لبدة، الميدالية الفضية لفئتي (1&2)، وهي ذات الفئة التي نال برونزيتها زميله راكان السالمي.

وجاءت الميدالية السادسة والأخيرة لكرة الطاولة، بواسطة غالية العنزي التي حققت المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئات 3-5.

ويستكمل أخضر الطاولة مشاركته بالدورة غدًا، عندما يتواجد في منافسات الزوجي والزوجي المختلط.

وفي منافسات العاب القوى، أنهى لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى اليوم، مشاركتهم في الدورة البارالمبية، بتحقيقهم 17 ميدالية متنوعة (3 ذهبيات، 9 فضيات، 5 برونزيات) ليصبح المجموع 34 ميدالية (11 ذهبيات، 14 فضية، 9 برونزيات) في ختام منافسات أم الألعاب بالدورة البارالمبية.

وجاءت أولى ذهبيات أم الألعاب، بواسطة العداء نور الصناع، الذي حقق المركز الأول لسباق 200م T44 بزمن 24.63 ثانية، تاركًا الفضية لزميله جواد العلوي بزمن 25.34 ثانية، وحقق العداء جمعان الزهراني، الميدالية الذهبية والمركز الأول لسباق 200م كراسي متحركة T54 بزمن 26.10 ثانية.

وفي مسابقة قذف القرص حقق الرامي هاني النخلي الميدالية الذهبية، برميه لمسافة 30.50م.

وفي مسابقة دفع الجلة للإعاقة البصرية، حقق زياد الخريب الميدالية الفضية والرقم التأهيلي لبطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، بعد أن رمى لمسافة 9.50م، ونال زميله مختار الدواء البرونزية بمسافة 8.52م.

وحصلت الرامية سارة الجمعة، على الميدالية البرونزية لمسابقة قذف القرص (F33/34)، بعد أن رمت لمسافة 12.66م.

وأضاف زياد الخريب فضيته الثانية في منافسات اليوم، عقب فوزه بالمركز الثاني لرمي الرمح بمسافة 21.98م، وحقق مختار الدواء برونزيته الثانية بمسافة 20.61م.

ونال العداء ثامر الزهراني، الميدالية الفضية لسباق 800م (T37)، بعد أن جاء ثانيًا بزمن 2.14.81 دقيقة، وحقق العداء البراء القرني، فضية سباق 800م للكراسي المتحركة (T54) بزمن 1.42.06 دقيقة.

ونال العداء عبدالعزيز الشاماني، الميدالية البرونزية لسباق 400م (T46) بزمن 1.24.73 دقيقة، وحصل الرامي راضي الحارثي، على الميدالية البرونزية لمسابقة قذف القرص (F51)، برميه لمسافة 8.50م.

واختتم الرامي عبده مدخلي، مشاركة ألعاب القوى البارالمبية اليوم، بنيله الميدالية الفضية لمسابقة رمي الرمح، بحصوله على 587 نقطة