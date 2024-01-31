نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المساحة الجيولوجية تطلق نشرتها العلمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، نشرتها العلمية بهدف نشر وتوثيق أبرز مخرجاتها الفنية والأبحاث المتخصصة في مجال الجيولوجيا.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل، أن هذه الخطوة الشهرية تأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل وتبادل المعرفة والمعلومات الجيولوجية مع المجتمع العلمي وإثراء معلومات المهتمين بالمجال الجيولوجي.

وقال: إن هذه النشرة تسلط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات الفنية التي تقوم بها الهيئة؛ بهدف تعزيز فهم العلوم الجيولوجية، بالإضافة إلى الإسهام في تطور القطاع التعديني في المملكة وستكون متاحة عبر منصات الهيئة الرسمية