نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع شراكة بين "كاوست" وشركة أمبليفاي هيلث لتطوير تقنيات الكشف المبكر عن مرض السكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) وشركة أمبليفاي هيلث اليوم مذكرة تفاهم لتطوير نظام جديد للكشف الأمراض يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أمبليفاي هيلث وتقنية التصوير الطيفي الفائق التي صممها أستاذ الهندسة الكهربائية في "كاوست" البروفيسور أندريا فراتالوتشي.

وكمبادرة أولى لهذه الشراكة سيتم اختبار مجموعة من التقنيات المتخصصة في الكشف مضاعفات القدم السكرية مع التخطيط لعمل تجارب سريرية مستقبلًا.

وتهدف الشراكة إلى اكتشاف مرض السكري في وقت مبكر وتطوير خطط علاجية أفضل وتقليل عمليات بتر الأطراف السفلية بصورة كبيرة وستكون مذكرة التفاهم هي الأولى التي يتم فيها تطبيق تقنية كاوست في رعاية مرضى السكري.

وأوضح البروفيسور أندريا فراتالوتشي أن هذا الجهد يمكن أن يوفر على المملكة أكثر من ملياري ريال سنويًا من التكاليف الطبية، ويقلل من عمليات بتر 1،5 مليون قدم سكرية في جميع أنحاء العالم كل عام مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة الملايين من الناس