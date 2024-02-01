انت الأن تتابع خبر وزارة الموارد البشرية توضح شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2024 والفئات المستحقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

يعد الضمان الاجتماعي المطور من بين أفضل المبادرات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم دعم مالي للمستفيد بشكل شهري عندما تتوفر الشروط المطلوبة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي وتوضح أيضا الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في هذا البرنامج، وأعلنت الوزارة عن طرق الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي باستخدام الهوية الوطنية ولذلك ارتفعت عدد الأشخاص الراغبين في معرفة ما إذا كانوا يستوفون شروط الضمان الاجتماعي المطور وإمكانية الحصول على الدعم المالي أو عدمه،

سنقدم لكم في الجمل التالية شرح مفصل لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، تابعونا.

الوزارة تقدم فرصة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور للعاملين في قطاعات المملكة في المملكة العربية السعودية، ولكن بعد استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون لدي المتقدم أي أصول عقارية أو ممتلكات سكنية مسجلة باسم العميل.

يجب على المتقدم إحضار بطاقة هوية وطنية تثبت هويته وينبغي أن يكون تاريخ صلاحيتها ساري.

يمكن الحصول على حساب مصرفي نشط ومسجل باسم العميل في أي من البنوك السعودية.

يمكن للسيدات تقديم طلب التسجيل وسيتم تصنيفهن ضمن الأشخاص المستفيدين الرئيسيين.

تقديم وثيقة تبين موقع الإقامة الدائم بدقة.

تقوم الأسرة بتحديد مقدار الراتب الشهري الذي يتم استلامه.

عدم التواجد للمقدم الذي يقدم الطلب في أي من مراكز الرعاية أو المأوى.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي 2024

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية طريقة للتسجيل الدخول عبر رابط الضمان المطور في النفاذ الوطني، يمكن لك أن تقدم طلبك في برنامج الضمان من خلال الوصول إلى رابط الاستعلام عبر منصة الدعم والحماية، وهي منصة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية،

يمكنك الوصول إلى الضمان من خلال اتباع الإجراءات التالية:

في البداية، عليك النقر علي رابط الدعم والحماية.

ثم النقر علي خانة تسجيل الدخول عبر نفاذ الوطني.

ثم إدخال رقم الهوية للمستفيد.

ثم إدخال رمز التحقق في التطبيق.

ثم إعادة كتابة الرمز في صفحة الضمان مرة أخرى.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك في الضمان.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي بالهوية الوطنية

يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وذلك باتباع بعض الخطوات، وتلك الخطوات هي كما يلي:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم الدخول علي بوابة الضمان الاجتماعي المحسنة.

ثم النقر علي خانة تسجيل الدخول، ثم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

ثم إدخال إدخال رمز التحقق المرئي، قم إدخال رقم الهوية الوطنية ثم النقر علي خانة الاستعلام.

لتتمكن من الاستعلام عن الأهلية، يمكنك رؤية جميع التفاصيل التي ترغب في ذلك.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور، وأوضحت الوزارة أنهم تتلقون الدعم والتأمين الاجتماعي الكافي، ومن بين هذه الفئات الآتي:

كبار السن.

الأطفال الذين لا يعرف آباؤهم والأيتام.

العائلات التي لا يوجد لديها شخص يعيلهم.

الأسر السعودية التي تنتمي إلى فئة الدخل المحدود والفقراء.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

النساء المطلقات والأرامل.

قيمة الضمان الاجتماعي المطور لفئة الموظفين

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بمبلغ الضمان الاجتماعي المعدل لموظفين محددين، وذلك وفقا لما يلي:

يتم توزيع مبلغ 1855 ريال سعودي على عائلة تتألف من 3 أشخاص.

يتلقى الأفراد الخمسة في العائلة دعمًا ماليًا بقيمة 2140 ريال سعودي.

كل شخص في نظام الضمان الاجتماعي المحسّن يتلقى 1000 ريال سعودي.

أسرة تتكون من شخصين تحصل على دعم مالي من الضمان الاجتماعي يبلغ 1285 ريال سعودي.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2024

تم الإعلان رسمياً عن موعد صرف مدفوعات الضمان الاجتماعي المطور، والتي تضمنت: