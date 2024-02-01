الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل يتفقد مراكز جنوب شرق محافظة حفر الباطن

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، مراكز أم كداد والحيرة والمتياهة الجنوبية ومناخ وأم قليب الواقعة جنوب شرق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن، والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتلمّس احتياجات الأهالي عن قرب، ناقلًا تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للأهالي