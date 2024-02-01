نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بن سلمة" يزور المدن الصناعية بمنطقة القصيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمه، بزيارة ميدانية للمدن الصناعية بمنطقة القصيم، رافقه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.

وشملت الزيارة جولة على المدينة الصناعية الأولى بالقصيم، وزيارة واحة مدن بالقصيم، والوقوف على المصانع الجاهزة الجديدة، كما زار مصنع صحارى القصيم، والشركة السعودية للصناعات الدوائية - سبيماكو الدوائية، ومصنع بنتي للصناعة.

كما زار معاليه المدينة الصناعية الثانية بالقصيم، ووقف على شركة عبدالله سليمان الجاسر وشريكه.

يذكر أن المدينة الصناعية الأولى بالقصيم تقع جنوب مدينة بريدة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع مطورة بالكامل، وتشمل 159 عقدًا صناعيًا وخدميًا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، فيما تقع المدينة الصناعية الثانية بالقصيم جنوب شرق مدينة بريدة، وتمتد على 11.8 مليون متر مربع، وتضم 80 عقدًا صناعيًا وخدميًا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، بالإضافة إلى واحة "مدن" بالقصيم على مساحة 740 ألف متر مربع، وبعدد عقود 21 عقدًا