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"منظومة الشراكات والاتفاقيات" ورشة عمل بجامعة طيبة

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة التعاون المحلي والدولي اليوم، ورشة عمل تعريفية بعنوان "منظومة الشراكات والاتفاقيات" وذلك بمقر الجامعة.
وتناولت الورشة والتي ناقشها العديد من المختصين بمجال الشراكات المحلية والدولية، أسس الشراكات المحلية والدولية والنموذج التشغيلي للمنظومات والشراكات والاتفاقيات الفعالة.
واختتمت الورشة بالإجابة على الاستفسارات والاستماع للمقترحات وذلك لتعزيز الجودة العلمية والعملية للورشة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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