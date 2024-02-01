نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منظومة الشراكات والاتفاقيات" ورشة عمل بجامعة طيبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة التعاون المحلي والدولي اليوم، ورشة عمل تعريفية بعنوان "منظومة الشراكات والاتفاقيات" وذلك بمقر الجامعة.

وتناولت الورشة والتي ناقشها العديد من المختصين بمجال الشراكات المحلية والدولية، أسس الشراكات المحلية والدولية والنموذج التشغيلي للمنظومات والشراكات والاتفاقيات الفعالة.

واختتمت الورشة بالإجابة على الاستفسارات والاستماع للمقترحات وذلك لتعزيز الجودة العلمية والعملية للورشة