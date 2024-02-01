انت الأن تتابع خبر قرض كنف بقيمة 30,000 ريال للنساء والمطلقات والأرامل بدون فوائد أو رسوم بقسط شهري 300 ريال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الإعلان عن تمويل قرض بقيمة 30,000 ريال في إطار المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية والذي يعتبر من القروض المقدمة للنساء حيث يقوم البنك بتوفير مبلغ التمويل المطلوب لمن تنطبق عليهم الشروط بدون رسوم إدارية، حيث يخضع لشروط معينة أهمها أن يكون قرضاً مخصصاً للمؤسسة النساء والأرامل والمطلقات الأكثر احتياجاً.

كيفية التقديم على تمويل كنف للمطلقات والأرامل

لطلب هذا القرض يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خلال منصة الوصول الوطنية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم عليك أن تتبع التعليمات الموجودة على الصفحة لإتمام عملية التسجيل وتقديم الطلب.

من هنا يتم إرسال رمز التأكيد إليك للتحقق من هويتك.

ثم قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وتأكد من تقديم المعلومات الدقيقة والكاملة.

ومن الضروري أن تقوم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها بعد قراءتها بعناية.

أخيرا عليك أن تقوم بالنقر على خيار حفظ لتسجيل وحفظ جميع المعلومات التي أدخلتها.

شروط قرض كنف 30 ألف ريال للمطلقة

إليك بعض الشروط المطلوبة وهي كالتالي:

أولاً من أهم المتطلبات أن يكون طالب التمويل حاصلاً على الجنسية السعودية ومقيماً بشكل دائم داخل المملكة.

من الضروري أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عاماً على أن لا يزيد هذا العمر عن خمسة وخمسين عاماً.

لابد أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاماً.

يعتمد القرض على إجراءات مبسطة يمكن إجراؤها إلكترونيًا.

من المؤكد أن يتوافر جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

مميزات التمويل الشخصي للأرامل والمطلقات

المزايا هي كما يلي: