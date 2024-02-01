نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عبس تقدم خدماتها العلاجية لـ 222 مستفيدا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 222 مستفيدا خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير 2024م، منهم 32 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و135 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و41 مريضًا في عيادة الباطنية، و12 مستفيدا في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع مستفيدان اثنان عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 144 فردا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 196 مريضا فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 3 مستفيدين