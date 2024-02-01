نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 مواجهات غدًا في الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة السلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا 6 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدوري الممتاز لكرة السلة، إذ يلتقي المتصدر الاتحاد برصيد 30 نقطة نظيره الفتح الذي يحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة على صالة وزارة الرياضة بمدينة جدة عند الساعة 6 مساء، وعلى نفس الصالة عند الساعة 8 مساء يلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة نظيره السلام الذي يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وعلى صالة نادي الهلال عند الساعة 5 مساء يواجه الهلال الذي يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة نظيره الصفا الذي يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، وعلى صالة نادي النصر يحل الخليج صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة ضيفًا على النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 28 عند الساعة 5 مساء.

وفي بريدة وعلى صالة نادي التعاون عند الساعة 4 مساء يواجه التعاون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة نظيره أحُد الذي يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وعند الساعة الـ 4 مساء يحل الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة ضيفًا على ضباء الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة