رئيس هيئة الأركان العامة يقف على استعدادات مشاركة وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - اطلع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على استعدادات مشاركة وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2024م الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة 8-4 فبراير الجاري في الرياض.

ووقف معاليه على التجهيزات والترتيبات النهائية لجناح وزارة الدفاع المُشارك في المعرض وخطة العروض الثابتة الأرضية والجوية قبل الافتتاح الرسمي.

كما استمع إلى تقرير عن جميع الأعمال والمهام، وعن طبيعة مشاركة الوزارة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، ومستقبلها وبرنامج تطويرها.

وشهد رئيس هيئة الأركان العامة، عرضًا مرئيًا عن أحدث المعدات والتقنيات المتطورة في المجالات الدفاعية والعسكرية المقرر عرضها في جناح الوزارة.

رافق معالي رئيس هيئة الأركان العامة خلال الجولة، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذيين في وزارة الدفاع محمد بن فيصل بن معمر.

ويتمحور معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية تحت شعار "للغد نستعد" حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن