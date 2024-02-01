خطوات حجز تذاكر دخول فعاليات ليالي الدرعية 2024

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رياض - احمد صلاح - يعد موسم الدرعية من أهم وأشهر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للزائر التجول في الهواء الطلق محاطًا بأشجار ونخيل الدرعية، واستكشاف أفضل الفنون والتصاميم المعاصرة المحلية والعالمية، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع بوابة الصبح، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني عبر موقع موسم الدرعية.

موعد دخول الفعاليات

تقام فعاليات ليالي الدرعية في حديقة البجيري في الدرعية، وانطلقت الفعاليات يوم الخميس الماضي الموافق 11 يناير 2024، كما وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، فيما ويتم استقبال الزوار من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل، كما ويتم استقبال الزوار في إجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 03.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 150 ريال سعودي.

تتضمن التذكرة:

دخول ليالي الدرعية.

دخول للبجيري وجميع فعاليته.

دخول لحي طريف التاريخي وجميع فعالياته.

تذاكر الدخول غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف إلا في حالة إلغاء الفعالية.

بأضواء ليالي #موسم_الدرعية وما يكمل الزين الا بحضوركم ✨

على #أرض_ترويك بلياليهاhttps://t.co/ogu4tT4yTE pic.twitter.com/9U8VVoHjyO

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني، عبر موقع موسم الدرعية، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية.