طريقة حجز قطار الحرمين السريع 1445

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رياض - احمد صلاح - يعد مشروع قطار الحرمين السريع الذي يعمل بالطاقة الكهربائية من أهم المشروعات التي تم افتتاحها في السعودية وذلك لأنه يقوم برحلات مختلفة بين مكة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد العزيز في أوقات قياسية وقد تصل مدة الرحلة إلى ساعة تقريبًا، وذلك لأن القطار يعمل بسرعة تشغيل 300 كيلو متر في الساعة، وأكثر ما يتم البحث عنه دائمًا على جميع محركات البحث عن طريقة حجز قطار الحرمين السريع ومواعيد الرحلات وهذا ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة حجز قطار الحرمين السريع

أكثر ما يتم البحث عنه هو الطريقة الصحيحة للحجز تذاكر قطار الحرمين السريع، لذلك يجدر بنا أن نوضح لكم تلك الخطوات من خلال السطور الآتية:

يجب الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بقطار الحرمين السريع. ثم الضغط على اختيار حجز جديد. تحديد خط سير الرحلة من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول. يجب اختيار مدة الرحلة ورقم القطار ومحطات الوقوف. وأخيرًا تحديد موعد الرحلة. أختار مقعد من المقاعد الغير محجوزة. كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. تحديد عدد الركاب البالغين والأطفال والرضع. الضغط على دفع لإتمام عملية الحجز. وسيتم إرسال رقم التذكرة وكل التفاصيل الخاصة بالمسافر على رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. قراءة الشروط والأحكام والضغط على موافق. الضغط على إحدى وسائل الدفع واختيارها. وأخيرًا الضغط على تأكيد الحجز.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

يمكنكم الآن معرفة أسعار تذاكر قِطار الحَرمين في محطات مختلفة من خلال ما سيتم عرضه عليكم بالتفصيل من خلال السطور الآتية: