وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية إيرلندا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

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أحمد جودة - القاهرة - نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري اليوم، حفل سفارة جمهورية إيرلندا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جيري كننغهام، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة