خطوات استعلام عن تقرير طبي برقم الملف

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رياض - احمد صلاح - يُعد الاستعلام عن التقارير الطبية إلكترونيًا من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بوابة “صحتي” الإلكترونية، وبالطبع هناك العديد من الخطوات التي يُمكنمن خلالها الاستعلام عن التقرير الطبي لأي مواطن أو مُقيم وبطرق مُتعددة سواء من موقع أو تطبيق.

خطوات الاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف

الوصول إلى بوابة “صحتي”:

زيارة موقع وزارة الصحة.

اختيار “صحتي” من القائمة الرئيسية.

تسجيل الدخول باستخدام حسابك على “أبشر” أو “الهوية الوطنية الرقمية”.

الوصول إلى خدمة “الملف الصحي”:

من الصفحة الرئيسية، اختيار “خدمات الأفراد”.

اختيار “الملف الصحي”.

البحث عن التقرير الطبي:

إدخال رقم الملف الطبي.

تحديد نوع التقرير المطلوب (تقرير طبي، تقرير إجازة مرضية، …).

تحديد الفترة الزمنية للتقرير.

الضغط على “بحث”.

عرض التقرير الطبي:

سيتم عرض قائمة بالت التقارير الطبية المتاحة.

اختر التقرير المطلوب.

سيتم عرض التقرير الطبي في صفحة جديدة.

يمكنك طباعة التقرير أو حفظه على جهازك.

ملاحظات هامة:

تأكد من تسجيل دخولك باستخدام نفس رقم الملف الطبي الذي تم استخدامه عند تلقي الخدمة الطبية.

إذا لم تتمكن من العثور على التقرير المطلوب، حاول البحث باستخدام اسمك أو رقم هويتك.

يمكنك أيضًا مراجعة المنشأة الصحية التي تلقيت فيها الخدمة للحصول على نسخة من التقرير الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف من خلال:

تطبيق “صحتي”:

قم بتحميل تطبيق “صحتي” من متجر التطبيقات.

سجل الدخول باستخدام حسابك على “أبشر” أو “الهوية الوطنية الرقمية”.

اتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه للوصول إلى خدمة “الملف الصحي” والبحث عن التقرير الطبي.

الهاتف الموحد لوزارة الصحة: