انت الأن تتابع خبر تمديد الزيارة العائلية المتعددة بخطوات سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد التأشيرة العائلية المتعددة من أنواع التأشيرات التي تُمنح للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لدعوة أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى (الزوجة، الأبناء، الآباء) لزيارة المملكة لفترة محددة، وقد يحتاج هؤلاء إلى تمديد مدة التأشيرة لقضاء عائلته معه مدة أو فترة أطول من تلك التي كانت مُحددة للتأشيرة عند إصدارها.

خطوات تمديد التأشيرة العائلية المتعددة:

1. التأكد من شروط التمديد:

يجب أن يكون لدى الزائر تأشيرة عائلية متعددة سارية المفعول.

يجب أن يكون لدى الزائر تأمين طبي ساري المفعول.

يجب أن يكون لدى الزائر جواز سفر ساري المفعول.

يجب أن يكون لدى الكفيل (الداعي) القدرة المالية على إعالة الزائر.

يجب عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

2. اختيار طريقة التقديم:

منصة أبشر:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار “خدمات الأفراد”.

اختيار “الجوازات”.

اختيار “تمديد تأشيرة زيارة”.

اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

مكاتب الجوازات:

مراجعة أحد مكاتب الجوازات في المملكة العربية السعودية.

تقديم المستندات المطلوبة.

سداد رسوم التمديد.

3. المستندات المطلوبة:

أصل وصورة جواز سفر الزائر.

أصل وصورة هوية الكفيل (الداعي).

نموذج طلب تمديد تأشيرة الزيارة.

تأمين طبي ساري المفعول.

سداد رسوم التمديد.

5. مدة التمديد:

يمكن تمديد التأشيرة العائلية المتعددة لمدة 180 يومًا كحد أقصى.

ملاحظات هامة:

يجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بـ 7 أيام على الأقل.

لا يُسمح بتمديد التأشيرة العائلية المتعددة أكثر من مرة.

في حال عدم استيفاء شروط التمديد، سيتم رفض الطلب.