انت الأن تتابع خبر طريقة تقسيط iPhone 15 Pro Max من متجر اكسترا بدفع 244 ريال شهريا بدون فوائد بفترة سداد مريحه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد هاتف أيفون 15 برو ماكس من أحدث هواتف شركة أيفون، حيث يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المواصفات والإمكانيات التي تجعل الكثير من الأشخاص يرغبون في شرائه، وخاصة داخل المملكة العربية السعودية، حيث من ضمن المتاجر التي تقوم بعرض هاتف أيفون 15 برو ماكس داخل السعودية هو متجر اكسترا السعودي، والذي يعرض هذا الهاتف بسعر مخفض عن باقي الأسواق كما يعرض أيضا إمكانية تقسيط هذا الهاتف بالنظام المريح، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال، إلى كيفية تقسيط هذا الهاتف وسعره على متجر اكسترا السعودي،

مع توضيح أهم مواصفات وإمكانيات هذا الهاتف.

سوف نشير إليكم إلى سعر الهاتف داخل العرض في تخفيض متجر اكسترا، مع توضيح نظام التقسيط المتاح على المتجر، وإليكم كافة هذه التفاصيل في النقاط التالية.

لقد أعلن متجر اكسترا السعودي أن سعر هاتف أيفون 15 برو ماكس بعد التخفيض، حيث يبلغ سعر

حاولي 4699 ريال سعودي.

كما وضح المتجر أيضا أنه يمكنك اختيار نظام التقسيط المناسب حيث يمكنك تقسيط الهاتف على 36 شهر، حيث بذلك تبلغ قيمة القسط الشهري 202 ريال سعودي.

كما يتيح المتجر أيضا إمكانية التخصيص على مدار اربع شهور فقط وفقا لما يناسب الشخص.

بالإضافة أيضا إلى أنه متجر اكسترا السعودي يقدم الهدايا عند شراء الهاتف من خلاله، وكذلك أيضا يقدم ضمان لمده عامين على الهاتف وإتاحة استرجاع المنتج خلال 14 يوم من عمليه الشراء.

إمكانيات هاتف أيفون 15 برو ماكس