"إثبت معاشك" استخراج بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية 1445 عبر تطبيق الوزارة

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رياض - احمد صلاح - توفر وزارة الموارد البشرية بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية لجميع المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم طريقة عرض البطاقة الرقمية الخاصة بالمستفيد بشكل إلكتروني عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية الرسمي على الجوال، كما نوضح لكم مميزات البطاقة وفقا لما حددته الوزارة.

عرض بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية

يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور استعراض بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا يجب أن يكون تطبيق وزارة الموارد البشرية الرسمي مثبتا على الجوال، ويمكن الحصول على البرنامج عبر متاجر تحميل التطبيقات الرسمية مثل جوجل بلاي أو آب ستور.

الخطوة التالية هي فتح تطبيق الوزارة وتسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب المستفيد، ويمكن تسجيل الدخول وتأكيده عبر النفاذ الوطني الموحد.

بعد الدخول يجب الضغط على خيار “حسابي” من الواجهة الرئيسية للتطبيق.

تظهر قائمة منسدلة تحتوي على العديد من الخدمات، فيجب أن يضغط المستفيد على خيار “البطاقات الرقمية”.

تظهر في الصفحة التالية بطاقة الضمان الرقمية، وتعتبر هذه البطاقة إثبات لأهلية المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي.

مميزات بطاقة الضمان الرقمية