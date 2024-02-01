انت الأن تتابع خبر منتج صح الادخاري 1445 أول صك حكومي مخصص للأفراد... صك رسمي بدون رسوم اشتراك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أجل دعم الادخار أطلقت وزارة المالية السعودية بالتعاون مع عدد من الشركات منتج صح الادخاري، وهو أول منتج ادخاري حكومي مخصص للأفراد، ويهدف هذا الصك الحكومي إلى ترشيد عملية الإنفاق وتشجيع العديد من الأفراد علي الادخار مقابل أرباح سنوية متميزة، ويمكنكم التعرف على شروط الحصول على هذا الشكل وكيفية الاستفادة من هذا الصك من خلال هذا التقرير.

ما هو منتج صح الادخاري للأفراد

يعتبر منتج صح أول منتج حكومي يتم طرحة ضمن الصكوك الحكومية بالريال السعودي، وسوف يتم طرح تلك الصكوك بشكل شهري، علما بأن بداية الطرح الأول لهذا الصك سوف تكن بداية من شهر فبراير الجاري وتحديدا يوم 4 فبراير، علما بأن تلك الصكوك الحكومية تأتي في إطار دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم نظرية الادخار الآمن، وقد أعلنت وزارة المالية أن الادخار لتلك الصكوك سوف يتم من خلال تلك الشركات (البنك السعودي الأول/ شركة الأهلي المالية/ شركة الراجحي المالية/ شركة الإنماء للاستثمار/ شركة الجزيرة للأسواق المالية).

ما هي شروط الاشتراك في صك صح الادخاري للأفراد

على الرغم من تيسير إمكانية الحصول على صك صح الادخاري للأفراد، حيث إنه دون أي رسوم اشتراك، إلا أن هناك عدد من الشروط التي تحدتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وتلك هي الشروط بوضوح

الصك مخصص للمواطنين السعوديين فقط، ولا يمكن أن يشترك من هم دون عمر 18.

لا يتاح الاشتراك في الصك بقيمة مالية أقل من 1000 ريال، ولا يمكن أن تزيد قيمة الاشتراك عن 200 ألف ريال.

يجب أن يكن المشارك في الصك لديه حساب في المؤسسات المشاركات والسابق توضيحها في الفقرة السابقة.

ما هي نسبة المخاطرة للاشتراك في صك صح؟