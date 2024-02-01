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رياض - احمد صلاح - هناك بعض المشاكل التي قد تواجه المواطنين السعوديين بخصوص كفالة العمالة المنزلية حيث يمكن أن يسافر عامل إلى بلده ويرفض العودة إلى المملكة فضلًا عن مشاكل كفالة العمالة الأخرى، حيث تعرض بعض الأشخاص لمثل هذه الأمور، وكان قد أجيب على سؤال أحد الأشخاص على صفحة أبشر الرسمية الذي كان يتساءل عن كيفية إسقاط كفالة للعاملة التي ذهبت ولم تعد ويرغب في إسقاطها لجلب أخرى، وبالأساس يتم إسقاطها بشكل آلي بعد مرور ستة أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الخاصة بالعامل، ولكن هناك من يرغب في فعل ذلك قبل انقضاء الستة أشهر وذلك ما سنشرحه في هذا المقال تفصيليًا وهو خطوات وشروط إسقاط العمالة المنزلية عبر أبشر.

شروط إسقاط العمالة المنزلية عبر أبشر

أوضحت الجوازات السعودية أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل إسقاط العمالة من خلال أبشر، وتتمثل الشروط فيما يلي: