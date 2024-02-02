نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الألف للياء.. تعرف على تفاصيل شركة آلات السعودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، تأسيس شركة «آلات» واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائدًا وطنيًا جديدًا يسهم في جعل السعودية مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتعزم شركة «آلات» التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في السعودية ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكّن «آلات» القطاع الخاص عبر الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.

من جهة ثانية، ستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالميًا عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب حاجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل السعودية مركزًا عالميًا للصناعات الإلكترونية المتقدمة.

كما ستعمل «آلات» على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

الشركة الجديدة من شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في السعودية ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات، عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في السعودية، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

وستركز «آلات» على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية عبر موارد الطاقة النظيفة في السعودية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 بمشيئة الله، إلى جانب تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد السعودية وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني.

ويتماشى تأسيس «آلات» مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محليًا، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع إستراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.