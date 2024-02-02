نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المهرجان الزراعي بمحافظة قلوة بنسخته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشَّن محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري اليوم، فعاليات المهرجان الزراعي الثاني بالمحافظة، بمشاركه 30 مزارعًا، و7 أركانات حكومية، و4 أسر منتجة وريفية، وبتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان حظي بنجاح مميز في نسخته الأولى ما جعل فرع الوزارة يحرص على استمرارية إقامته، وذلك لما تحظى به محافظة قلوة من تنوع زراعي مميز انعكس على تنوع المعروضات بالمهرجان.

وأكد أن إقامة المهرجانات الزراعية يعد أحد برامج الوزارة لدعم المزارعين في تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات فيما بين المزارعين والمختصين عبر اللقاءات وورش العمل المصاحبة لها والتي تهدف أيضًا لرفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات بما يضمن زيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين.

وأشار الزهراني إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال إقامة المهرجانات الزراعية ومنها المهرجان الزراعي الثاني بمحافظة قلوة إلى تعزيز وتنمية الزراعة بالمنطقة وذلك تنفيذًا لتوجيهات من سمو أمير منطقة الباحة، لإيجاد فرص تسويقية وتنموية زراعية تسهم في دعم المزارعين وخلق بيئة زراعية مستدامة، حاثًا جميع المزارعين والأهالي من زوار المهرجان إلى زيارة ركن الوزارة للتعرف على برامج الدعم المقدمة من الوزارة، حيث تقدم عبر "برنامج ريف" دعمًا ماديًا غير مسترد، ويستهدف البرنامج 8 قطاعات زراعية لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إضافة إلى برنامج الزراعة العضوية الذي يهدف إلى إيجاد غذاء صحي وآمن خالي من المبيدات والأسمدة الكميائية