نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسداسية نظيفة يتفوق النصر على إنتر ميامي في ثاني مواجهات كأس موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق النصر فوزًا عريضًا على فريق إنتر ميامي الأمريكي قوامه 6 أهداف مقابل لا شيء، في ثاني مواجهات كأس موسم الرياض 2023، التي لعبت مساء اليوم على ملعب "المملكة أرينا Kingdom Arena" بالعاصمة الرياض.

أهداف اللقاء الستة بدأها لاعب وسط الملعب البرتغالي أوتافيو عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، لتشهد الدقيقة العاشرة تسجل قائد فريق النصر في هذه المباراة البرازيلي أندرسون تاليسكا ثاني الأهداف من جملة فنية مميزة لهجوم فريقه، قبل أن يرسل المدافع الإسباني إيمريك لابورت كرة من منتصف ملعب النصر لتسكن شباك الفريق الإمريكي معلنة هدفًا ثالثًا في الدقيقة الـ 13 من زمن الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 50 عاد لاعب النصر تاليسكا ليزور مرمى إنتر ميامي مرة ثانية، معلنًا بذلك رابع الأهداف من نقطة الجزاء، وتمكن اللاعب محمد مران من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 68، قبل أن يسجل تاليسكا هدفه الشخصي الثالث والسادس لفريقه عند الدقيقة 75، مختتمًا به أهداف المباراة.

يذكر أن الخميس المقبل الموافق الثامن من فبراير، سيشهد المباراة الختامية والحاسمة لتحديد هوية بطل كأس موسم الرياض 2023، التي يلتقي فيها النصر بجاره الهلال، على ذات الملعب.