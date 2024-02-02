نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تضبط 9 مركبات و25 شخصًا مخالفًا في محمية حرة الحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم، عن ضبط 9 مركبات و25 شخصًا من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و2000 ريال.

يأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين