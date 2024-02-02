نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تهيئ المنتزهات الطبيعية في "لينة التاريخية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفـت أمانة منطقة الحدود الشمالية أعمال النظافة والتهيئة للمنتزهات البرية الطبيعية داخل نطاق "لينة التاريخية"، لاستقبال مرتاديها من سكان المنطقة وزوارها مع اخضرار فياضها وشُعْبانها هذه الأيام، حيث استهوت المتنزهين للاستمتاع بالأجواء الربيعية.

وقامت الأمانة بنشر أعداد كبيرة من فرق النظافة وصناديق جمع النفايات بهدف الحفاظ على صحة بيئة المتنزهات البرية ونظافتها بيئيًا، وتوفير المناخ الصحي الملائم لعشاق البر خلال فترة الشتاء لقضاء أوقات ممتعة دون أي إضرار بالبيئة أو سلامتها في إطار شراكة حقيقية مع المواطنين، باعتبارهم المستفيد الأول من هذه الجهود.

وحثت أمانة الحدود الشمالية المتنزهين وهواة الرحلات في المواقع البرية إلى التعاون مع جهودها ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، للحفاظ على نظافة هذه الأماكن لتبقى متنفسًا دائمًا لقضاء أوقات ممتعة في أجواء صحية نظيفة