نائب رئيس ديوان المظالم يلتقي بالقضاة المعينين حديثًا

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أحمد جودة - القاهرة - نيابة عن رئيس ديوان المظالم، التقى نائبه للشؤون القضائية والتنفيذية الشيخ علي بن محمد السلطان بمقر ديوان المظالم في الرياض اليوم، بقضاة ديوان المظالم المعينين حديثًا.

ورحب السلطان بهم في كلمته خلال اللقاء، مستعرضًا فيها مكاسب المرحلة الحالية لديوان المظالم، وما تحقق له بدعم القيادة الرشيدة من تطور نوعي في الأنظمة والتشريعات، والتحول الرقمي، وأسهم في تجويد الأعمال وإنجاز الدعاوى.

وأكد أن ما وصل إليه القضاء الإداري في المملكة يتطلب المزيد من تظافر الجهود والعمل والتخطيط بجدّ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ونجاحات والمضي نحو مزيد منها، متمنيًا التوفيق للقضاة المعينين حديثًا في سلك القضاء الإداري، واستكمال مسيرة الإرادة والريادة التي بدأها سابقوهم من القضاة وكوادر ديوان المظالم القضائية والإدارية عبر تاريخه وفي مرافقه كافة.

ويأتي هذا اللقاء خاتمًا لبرنامج علمي وتعريفي يقيمه ديوان المظالم لقضاته المعينين حديثًا بالتعاون مع مركز التدريب العدلي للتعريف بطبيعة أعمال القضاء الإداري وأنظمته واختصاصاته ومنصاته الرقمية، والعديد من المواضيع ذات العلاقة بطبيعة العمل القضائي ومهامه وأخلاقياته ودوره في تعزيز الأمن الفكري.