نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السعودية الإلكترونية و"هدف" يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن حاسن الأحمدي، في مقر الجامعة بالرياض، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بمنطقة الرياض عبدالرحمن المغيليث.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من برامج الصندوق المختلفة لرفع نسب توظيف خريجي الجامعة، وإمكانية استحداث مكتب توظيف بالجامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتعزيز تنافسية خريجي الجامعة في سوق العمل.

وأوضح وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التكامل مع الجهات الأخرى ومد جسور التعاون في الشراكات بما يخدم التوجهات الإستراتيجية للجامعة لتكون شريكًا فعالًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة وجاذبة للمتعلمين، تسهم في تخريج كوادر تمتلك المعارف والمهارات والقدرات وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.

وأكد بأن الجامعة تقدم خدماتها التعليمية في 13 فرعًا موزعة على مناطق المملكة المختلفة تسعى للاستفادة من تلك الميزة التنافسية بين الجامعات الحكومية السعودية لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع العديد من القطاعات.

ومن بينها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في العديد من المجالات التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهليهم مهاريًا ومعرفيًا بما يحقق أهداف الجامعة الإستراتيجية وفق تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله- في تحسين جودة المخرجات التعليمية في الجامعات وتمكينها من الإسهام في تحقيق الرؤية الطموح في بناء مجتمع حيوي قائم على الإبداع والابتكار، وتحقيق اقتصاد مزدهر قائم على الاستدامة والتنوع، بما يسهم في إعدادِ خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية، مبينًا أن تلك الجهود انعكست على جودة مخرجات الجامعة، حيث حققت نسبًا عالية في توظيف خريجها في سوق العمل