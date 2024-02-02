نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة منطقة تبوك تعزز الصحة والسلامة العامة لسكان المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفَّذت أمانة منطقة تبوك ممثلةً في وكالة الخدمات أعمال مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة بمواقع متفرِّقة شملت 60 حيًا وقرية في منطقة تبوك خلال شهر يناير 2024م، وذلك ضمن جهودها في مجال الإصحاح البيئي، لتعزيز الصحة والسلامة العامة بالمنطقة.

وأفاد وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بن عبدالقادر بديوي، أن فرق الأمانة مستمرة في تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولًا بأول، حيث جرى معالجة 159 بلاغًا متعلقًا بمكافحة الكلاب الضالة والحشرات والقوارض ورفع الحيوانات النافقة خلال شهر يناير 2024، لافتًا الانتباه إلى أن كميات المواد المستخدمة في عمليات الرش بلغت (104) لترات، تضمّنت مبيدات من نوع الرذاذ المتناهي الصغر، والضباب الحراري، بالإضافة إلى الرذاذ العادي، و(48) كجم من مبيدات مكافحة القوارض.

وقال: إن الأمانة تعاملت مع 287 كلبًا ضالًا خلال شهر يناير، كما تطبق برنامجًا للتخلص من الحيوانات الضارة والخطرة، من خلال رصد شامل لكل أرجاء المدينة، بالإضافة إلى حصر البلاغات والتعامل معها فورًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يتعامل مع الحيوانات المفترسة - في حال الإبلاغ عنها - والكلاب الضالة، من خلال معالجة المواقع التي توجد فيها، وإزالة أي أنقاض تساعد على إيوائها، بالإضافة إلى التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة