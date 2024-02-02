انت الأن تتابع خبر رقم حساب المواطن لتقديم الاعتراضات، ومن هم المستفادين من حساب المواطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد التقديم على برنامج حساب المواطن، يتعرض العديد من الأشخاص إلى رفض الطلب الخاص بهم، ويتساءل الكثير من الأشخاص على رقم حساب المواطن المجاني 1445 لتقديم اعتراضاتك ليتمكنوا من التواصل المباشر مع خدمة العملاء لتقديم الاعتراض سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

رقم حساب المواطن المجاني 1445

بعد التقديم على برنامج حساب المواطن، يتساءل الكثير من المواطنين على الطريقة الصحيحة في التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالدعم، للاستفسار على بعض الأمور المهمة أو لتقديم شكوي ما، وقد أوضح البرنامج أنه يمكن التواصل من خلال الاتصال على الرقم التالي 19912 وسيتم الرد على كافة الاستفسارات من قبل عدد من المتخصصين للاستفادة من كافة الأمور، وسيتم التعرف على كافة التفاصيل سواء بموعد الصرف أو طريق تقديم الشكوى.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

أوضحت الحكومة السعودية بأنه يتم صرف قيمة مبلغ مالي لكافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وقد تم التوضيح أنه يحق للمواطنين تقديم الاعتراض على المبلغ الخاص بحساب المواطن التي يتم صرفه، وقد تم التوضيح أنه يمكن تقديم الاعتراض الكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

اختيار تقديم الطلبات من الشاشة الرئيسية للموقع، واختيار تقديم طلب اعتراض من بين الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمواطن، وهي رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف الخاص بك.

بعدها يتم التأكيد على البيانات بعدها يتم الضغط على تقديم الطلب.

من هم المستفيدين من حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن التقديم لبعض الفئات، وتساءل العديد من الأشخاص على من هم المستفيدين من حساب المواطن، وقد تم توضيح الآتي: