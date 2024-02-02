انت الأن تتابع خبر "وزارة الداخلية السعودية" توضح خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة 1445 وكيفية تجديد الاقامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاستعلام عن صلاحية إقامة شخص مقيم في المملكة العربية السعودية يُعتبر خدمة أساسية وهامة، حيث يمكن القيام بها بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لزيارة مقر الجوازات السعودي، يتيح هذا الإجراء للمقيمين الاطلاع على حالة صلاحية إقامتهم والتأكد من تجديدها عند الحاجة، فيما يلي خطوات التحقق من صلاحية إقامة في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن صلاحية إقامة

في سبيل تحسين الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكان المقيمين استعلام عن صلاحية بطاقة الإقامة إلكترونيًا، يمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإجراء عملية التحقق المطلوبة.

اختر “خدمات الأفراد” من القائمة.

انقر على أيقونة “الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة”.

أدخل رقم الإقامة في الحقل المخصص له.

أكمل عملية إدخال الرمز المرئي.

انقر على “عرض التفاصيل”.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالإقامة، بما في ذلك صلاحيتها وتاريخ انتهاء الصلاحية وموعد التجديد إذا كان ذلك ضروريًا، يُفضل تنفيذ هذه العملية بانتظام للتأكد من حالة الإقامة واتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.

طريقة تجديد الإقامة عبر أبشر

لتجديد الإقامة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

انقر على “خدمات الأفراد”.

سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق، أدخله في المكان المخصص.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

انقر على “خدمات المكفولين”.

اختر “تجديد الإقامة”.

اطلع على الشروط والأحكام وأكد الموافقة عليها.

انقر على “التالي”.

حدد العامل الذي ترغب في تجديد إقامته.

حدد مدة الإقامة وقم بتأكيد البيانات.

انقر على أيقونة “تجديد الإقامة”.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك إكمال عملية تجديد الإقامة بشكل سريع وفعال عبر الإنترنت.