انت الأن تتابع خبر توضيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية توثيق عقد الموظف لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كيفية توثيق عقد الموظف بعد التوثيق عبر قوى العمل في عام 2024، وتهدف المؤسسة إلى الحفاظ على حقوق العاملين والموظفين من خلال هذا الإجراء الرسمي، وتشدد على أهمية الحصول على شهادة الخبرة عند انتهاء العقد.

طريقة توثيق عقد الموظف

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اكتشاف طريقة جديدة لتوثيق عقود الموظفين في نظام التأمينات بعد توثيقها في منصة قوى 1445، حيث تلقت المؤسسة سؤالًا عبر منصة التواصل الاجتماعي “اكس” حول إجراءات توثيق العقود في التأمينات، وأجابت بأنه بعد اكتمال إجراءات توثيق عقد الموظف أو العامل عبر منصة قوى، سيتم تلقائيًا توثيقه في نظام التأمينات الاجتماعية كمشترك. وبالتالي، لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات إضافية.

شهادة الخبرة 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية في بيان سابق حق الموظف في الحصول على شهادة خبرة من جهة العمل الرسمية عند انتهاء عقده مع صاحب العمل، كما تتضمن هذه الشهادة معلومات حول تاريخ بداية وانتهاء العقد، ووصف وظيفة الموظف، والمهارات والقدرات التي تم تطويرها خلال فترة العمل، مع تأكيد المبدأ الأساسي لحقوق الموظفين في الحصول على هذه الشهادة، يعتبر ذلك ضمانًا للموظف لتحقيق فرص عمل أفضل في المستقبل وتعزيز مساره المهني.

يجب أن يتم توضيح تاريخ الالتحاق بالعمل.

يجب أن يتم توضيح تاريخ انتهاء علاقة الموظف أو العامل بالعمل.

يجب أن توضح شهادة الخبرة مقدار أجر العامل أو الموظف الأخير.

استخراج برنت من التأمينات الاجتماعية

حددت المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية بدقّة الخطوات التي يجب اتّباعها لاستخراج برنت التأمينات الاجتماعية لعام 1445، وتتمثّل هذه الخطوات فيما يلي: