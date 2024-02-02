كيفية التسجيل علي حملة الحج المجاني من مؤسسة الراجحي السعودية 1445

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رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية التقديم على حملة الحج المجانية المقدمة من خلال مؤسسة الراجحي السعودية حيث تقدم هذه المؤسسة العديد من الأعمال الخيرية، ومن ضمن البرامج الخيرية التي تقدمها مؤسسة الراجحي الحج المجاني للأشخاص المقيمين داخل السعودية والمواطنين أيضا، الذين ليس لديهم المقدرة المادية على إتمام مصاريف الحج، وذلك ضمن مجموعة محدده من الشروط التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على الحج المجاني من خلال هذه المؤسسة، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال إلى الشروط المطلوبة مع توضيح خطوات التقديم.

خطوات التقديم على الحج المجاني

سوف نوضح إليكم إلى الخطوات المطلوبة للتقديم على الحاج المجاني من خلال مؤسسة الراجحي السعودية، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة، وليكم هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية.

الخطوة الأولى هي إنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي لمؤسسة الراجحي السعودية وتسجيل الدخول بعد ذلك بإدخال الاسم ورقم المرور.

قم بعد ذلك بالضغط على بوابة التقديم على الحج المجاني هناك مجموعة من البيانات المطلوب إدخالها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

مع إرفاق بعض الأوراق والمستندات الرسمية وبعد الانتهاء من إتمام كافة الخطوات قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب وانتظر الصفحة حتى تنتهي من التحميل ليتم مراجعه طلبك من خلال مؤسسة الراجحي والموافقة عليها أو الرفض.

الشروط الحصول على الحج المجاني من مؤسسة الراجحي

بعد أن وضحنا لكم في النقاط السابقة الخطوات المطلوبة للتقديم على الحج المجاني من خلال مؤسسة الراجحي السعودية، سوف نشير إليكم إلى الشروط والمتطلبات الأساسية، لكي تتمكن من الحصول على منحة الحج ولذلك إليكم هذه الشروط موضحه في النقاط التالية.