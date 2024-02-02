بدون مقدم وبدون كفيل ضامن تمويل السيارات من بنك البلاد للسعودى والمقيم

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رياض - احمد صلاح - بدون مقدم وبدون كفيل ضامن برنامج تمويل سيارتى من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية واحد من أهم البرامج التمويلية الميسرة التي يقدمها البنك للمواطن السعودي الجنسية والعميل المقيم أيضاً، يوفر بنك البلاد العديد من البرامج التمويلية الميسرة التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات ومن العاملين في كافة القطاعات داخل أراضي المملكة.

برنامج تمويل سيارتى من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد في المملكة العربية السعودية برنامج تمويل سيارتى وذلك يتيح الفرصة للعميل المتقدم بالطلب لشراء سيارة الأحلام وذلك من خلال برنامج تمويلي بمزايا عديدة تخدم كل ما يتطلع إليه العميل المتقدم بالطلب.

برنامج تمويلي إسلامي لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

العميل المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى وجود كفيل ضامن للإستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

أيضاً برنامج تمويل بنك البلاد للسيارات بدون مقدم.

المبالغ المالية التى يوفرها بنك البلاد من خلال برنامج تمويل السيارات يمكن أن تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

مدة استحقاق مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل ضامن من بنك البلاد يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.

السداد المبكر لمبلغ التمويل أحد أهم الأنظمة المتاحة لدى بنك البلاد لجميع العملاء المتقدمين بالطلب.

برنامج تمويل سيارتى من بنك البلاد بدون كفيل ضامن وبدون مقدم متاح للسعوديين والمقيمين أيضاً.

المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

يمكن للعميل المتقدم بالطلب الإستفادة من تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.

أيضاً يمكن أن يحصل العميل المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية من بنك البلاد علي طلب الإستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل.

جميع الإجراءات والتعاملات الخاصة ببرنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية تتم بصورة سريعة وسهلة تناسب جميع العملاء المتقدمين بالطلب

الشروط العامة لبرنامج تمويل سيارتى من بنك البلاد