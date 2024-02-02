انت الأن تتابع خبر متى تبدا عروض يوم التاسيس 2024 في السعودية.. وموعد الاجازة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع اقتراب يوم التاسيس السعودي بدأ البحث والتساؤل من قبل المواطنين والمقيمين حول متى تبدا عروض يوم التاسيس 2024 في المحال التجارية والمطاعم وغيرهم من الأماكن التي تُعلن عن عروض بمناسبة ذكرى يوم التاسيس السعودي، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح المزيد.

يتساءل كافة المواطنين والمقيمين أيضًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن موعد بدء عروض يوم التاسيس للعام الجاري، ويُمكننا الرد على هذا الأمر أن بعض المحال التجارية أعلنت بالفعل عن عروضها ليوم التاسيس السعودي وهناك بعض المحال التجارية تُحدد العروض ليوم التاسيس فقط 22 وهناك من تستمر عروضهم حتى نهاية الشهر الجاري.

عروض يوم التاسيس مفروشات العمر

أعلنت الجهات المسوؤلة عن مفروشات العمر عن وجود بعض التخفيضات على المنتجات الخاصة بهم وجاءت هذه العروض على النحو التالي وهي:

أولاً تتراوح التخفيضات من 10% وحتى 50% لكافة المعروضات.

طقم كنب 6 أشخاص يوجد عليه خصم 40% حيث كان سعره قبل العرض 8350 ريال سعودي وبعد عرض يوم التاسيس أصبح سعر الطقم 4990 ريال سعودي.

طقم كنب رؤية قبل الخصم كان سعره 8950 وبعد خصم 50% أصبح 4490 ريال سعودي.

سرير مزدوج و2 كمودينه وتسريحة بمراة ودولاب 6 باب سعر هذه الغرفة قبل العرض 9950 ريال وبعد خصم 40% أصبح سعره 5950 ريال سعودي.

موعد يوم التاسيس السعودي