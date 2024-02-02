نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الشباب السعودي يكشف سر فشل التعاقد مع مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد المنجم رئيس الشباب السعودي، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، وافق على فكرة تدريب الفريق، لكن الفكرة لم تتحقق.

وأكدت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة أن نادي الشباب دخل في مفاوضات للتعاقد مع مورينيو خلفا للمدرب المقال إيغور بيسكان بعدما فشل المدرب الكرواتي في تعديل مسار الفريق منذ توليه المهمة.



وقال المنجم، في تصريحات لقناة SSC، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: "دخلنا في مفاوضات مع مورينيو، وقدمنا له عرضا ماليا، والمدرب وافق على فكرة تدريب الفريق من حيث المبدأ".

وأضاف "بعدما حصلنا على موافقة مورينيو، رفضت لجنة الاستدامة المالية، التعاقد مع المدرب البرتغالي لعدم توفر ميزانية كافية".

وتابع رئيس الشباب "لم نتحدث مع مسؤولي لجنة الاستقطابات، لأن التعاقد مع المدربين خارج اختصاصات اللجنة".

وأشار محمد المنجم إلى أن الشباب سيحسم هوية المدرب الجديد خلال 48 ساعة.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الشباب أن النجم الفرنسي، كريم بنزيما لاعب الاتحاد، كان يرغب في الانضمام لصفوف الفريق، على الرغم من أن إدارة "الليوث" لم تدخل معه في أي مفاوضات.

ويعاني الشباب هذا الموسم، إذ يقبع في المركز 11 برصيد 21 نقطة بعد مرور 19 جولة من الدوري السعودي للمحترفين.