انت الأن تتابع خبر أمانة الشرقية تُعلن إغلاق جسر طريق الملك خالد مع تقاطع الطريق الجنوبي بالخبر لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجهات المسؤولة داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن إغلاق جسر طريق الملك خالد مما دفع الكثيرين للبحث حول ما السبب وراء هذا الإغلاق، حيث تسعى الجهات المختصة لتوفير كل ما يخص هذا الأمر، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد.

إغلاق جسر طريق الملك خالد

أعلنت الجهات المسؤولة المتمثلة في أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جسر طريق الملك خالد بن عبدالعزيز مع تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة الخبر غدًا الموافق السبت 3 يناير لعام 2024 للقيام بالعديد من أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن يبدأ العمل بإغلاق جزئي للجسر وهذا لرفع كفاءة الجسر والأنفاق داخل المملكة العربية السعودية، وتستمر هذه الأعمال لمدة عشرة أيام حيث تهدف هذه الإصلاحات لتحقيق الانسيابية في حركة المرور السعودية.

تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال الصيانة و استبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة #الخبر لمدة 10 ايام إبتداء من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الطرق والجسور .#نعمل_لأجلكمpic.twitter.com/YPnJMcG5zM

— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) February 1, 2024

أمانة الشرقية

دعت الأمانة سالكي الطريق يجب عليهم الالتزام بكافة التحويلات المرورية المُحددة من قبل الجهات المختصة والتقيد بالسرعة للحفاظ على السلامة العامة، كما نوهت إلى ضرورة استخدام الطرق البديلة خلال مدة الصيانة حتى العودة لفتح الطريق مرة أخرى.

مركز البلاغات في السعودية