انت الأن تتابع خبر "للقضاء علي الغلاء وسداد الديون" إيداع فوري 50000 ريال بحسابك بدون كفيل أو التزامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتاح لك تمويل مورا الحصول على قروض بكل سهولة دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتبك الشهري، وهذا سواء كنت مقيمًا في المملكة العربية السعودية أو مواطن، ويمكنك أن تحصل على التمويل عن طريق خطوات التقديم الإلكتروني التي تقوم بها بكل سهولة وتختار المبلغ الذي ترغب فيه، ويجب أن تلتزم بالمواعيد الذي يتم تحديدها من أجل السداد، وحتى تتمكن من الاستفادة منه لابد من أن تكون مستوفي كافة الشروط التي وضعتها منصة مورا للتمويل لكافة المستفيدين.

تمويل مورا

لكي تتمكن من الحصول على تمويل مورا عليك أن تتبع الخطوات الآتية:

تنزيل التطبيق الخاص بشركة مورا.

إنشاء حساب جديد عليه، أتبع جميع الخطوات المطلوبة لكي تتم عملية التسجيل بنجاح.

أختر خانة التمويل الشخصي.

كتابة المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه.

حدد فترة السداد، وعليك أن تلتزم بها.

إدخال كافة المعلومات الشخصية المتعلقة بك، وتحقق من كافة المعلومات قبل الانتقال للصفحة التالية.

أنقر فوق خانة إرسال الطلب.

شروط تمويل مورا

تتمكن من الاستفادة من تمويل مورا في حالة كنت مستوفي كافة الشروط التي قامت المنصة بوضعها لكل المستفيدين، والشروط هي:

يلزم عليك أن تقوم بالالتزام بالوقت المحدد للسداد المكتوب في عقد التمويل.

يتوجب عليك أن يصبح عقد التمويل شفافًا خاصًة المبلغ المدفوع.

تحديد مدة سداد تمويل مورا.

حدد قيمة الأقساط الشهرية التي تتلاءم مع ظروفك.

حدد هامش الربح السنوي وفقًا للمبلغ المستلم.

الالتزام بسداد الأقساط حتى لا تتعرض للعواقب القانونية.

عمر المتقدم يزيد عن 22 عامًا حتى 60 عامًا.

يجب ألا يتجاوز مبلغ التمويل عن 50 ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة في تمويل مور