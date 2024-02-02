انت الأن تتابع خبر كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور عن طريق نفاذ؟ الموارد البشرية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتاج المستفيدين إلى بعض الإجابات للتساؤلات التي لديهم، ومنها كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور عن طريقه نفاذ؟ وتقوم عادة وزارة الموارد بالرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمواطنين عبر منصة إكس، إذ أنها أوضحت الخطوات التي تلزم لذلك، فالشخص فقط يحتاج إلى إدخال البيانات مع استخدام حساب نفاذ الوطني، وتكون نفس البيانات المتعلقة بحساب أبشر، ولذا كان من ضمن شروط الوزارة أن يكون لدى الشخص حسابًا مفعلًا في منصة أبشر، وتلك الطريقة هي الأسهل على الإطلاق لأنها لا تتطلب من الشخص أن يتعب في حسابًا جديدًا، وتمكنه من الدخول لأي منصة رسمية تتبع القطاعات الحكومية.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور عن طريق نفاذ؟

يستطيع الأشخاص الآن أن يقوموا بالاستعلام عن الأهلية المتعلقة بالضمان المطور بشكل إلكتروني، بدلًا من أن يتوجهوا لمكتب الضمان للاستعلام، فهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي ساعدت الوزارة بها المستفيدين لكي يقومون بالاستعلام في أي وقت ومكان، وإليكم خطوات القيام بذلك عبر نفاذ الوطني:

أولًا لابد من التوجه لزيارة منصة الدعم والحماية.

قم بتحديد اختيار الدخول من خلال نفاذ الوطني.

عليك أن تقوم بالتسجيل من خلال استخدام اسم المستخدم وإضافة كلمة السر التابعة لحساب أبشر.

قم بتفعيل الكود عبر إشعارات الجوال.

ثم عليك أن تنفذ خطوات التحقق من الهوية الخاصة بالمستفيد.

عليك بفتح نافذة برامج الدعم وتحديد الضمان الاجتماعي المطور.

انقر على الاستحقاق والأهلية.

يمكنك بعد ذلك أن تستعلم عن التفاصيل المتعلقة بالدفعات والأهلية والتابعين.

أسباب رفض الأهلية في الضمان المطور

حددت وزارة الموارد البشرية سبب رفض الضمان الاجتماعي المطور وبينت بعض الأسباب التي تؤدي لرفض أهلية الشخص بالضمان المطور، وبإمكانهم الآن الإطلاع عليها لتجنب هذه الأخطاء، وإليكم الأسباب وهي كالآتي: