انت الأن تتابع خبر عبر منصة أبشر.. طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً بالخطوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر منصة أبشر واحدة من أبرز المنصات في المملكة العربية السعودية والتي تقدم دعماً لمعظم الخدمات التي تتم بصورة إلكترونية، وتوفر المنصة زيارة المواطنين السعوديين للمقرات الحكومية وتوفير الوقت والمجهود، واليوم نوضح إليكم كيفية تجديد الهوية بصورة إلكترونية تماماً دون الحاجة إلى زيارة فروع الأحوال المدنية نهائياً.

خطوات تجديد الهوية عبر منصة أبشر

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية منذ فترة كبيرة عن إمكانية تجديد الهوية إلكترونياً عبر منصة أبشر، ويمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل تجديد الهوية:

فتح منصة أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت أو من تطبيق الهاتف المحمول.

الانتقال إلى الخدمات عبر تبويب خدماتي الموجود في القائمة الرئيسية.

اختيار الأحوال المدينة.

الضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

قراءة التعليمات الخاصة بالصورة الشخصية المطلوبة ومعرفة كافة التفاصيل.

إرفاق الصورة بالشروط التي تم ذكرها.

تحديد العنوان الذي سيتم استلام الهوية الوطنية من خلاله.

دفع رسوم التوصيل التي تظهر أمامك للتأكيد.

خدمات منصة أبشر الإلكترونية

تم إطلاق هذه المنصة منذ فترة كبيرة، وتقدم المنصة مئات الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وأبرز الخدمات التي تقدمها المنصة هي:

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

حجز المواعيد المرورية.

تجديد الهوية الوطنية.

تسجيل العنوان الوطني.

إمكانية تغيير المهنة عبر المنصة.

إصدار وطباعة وثيقة البيانات.

خدمات نقل الكفالة.

تجديد رخصة القيادة.

توثيق عقود الإيجار.

تسجيل المواليد الجدد إلكترونياً.

إصدار كارت العائلة.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة.

استخراج شهادة ميلاد عبر المنصة.

تجديد سجل الأسرة.

استخراج تصاريح الزواج.

نقل ملكية المركبات بين الأفراد.

تعديل الحالة الاجتماعية.

ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد ولكن تقدم المنصة العديد من الخدمات الأخرى التي لم يتم ذكرها، لذا تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الموجود داخل المملكة العربية السعودية.