وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُدشن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند

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رياض - احمد صلاح - أعداد العمالة المنزلية في المملكة العربية السُّعُودية في ازدياد مطرد ومستمر، لهذا تطلبت الحاجة إلى ضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وتلافي الكثير من المشكلات التى تنشأ بين طرفي العلاقة ولهذا السبب، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على التأمين على عقود العمالة المنزلية، وأهم المميزات لطرفي العلاقة.

التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة أول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، حيث أشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

مميزات التأمين على عقود العمالة المنزلية

تعويض صاحب العمل في الحالات التالية:

في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة.

في حال عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.

تعويض عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.

حفظ حقوق العامل المنزلي:

تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

تعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

فوائد مشتركة بين الطرفين

توفير شعور بالأمان لصاحب العمل والعامل المنزلي.

ضمان حقوق جميع الأطراف.

تقليل الخلافات والنزاعات.

تشجيع الاستقدام القانوني للعمالة المنزلية.

فيديو | غدا الخميس.. التأمين على العمالة المنزلية إلزامي#الإخبارية pic.twitter.com/xeal0Mf0fM

نصائح هامة حول التأمين على عقود العمالة المنزلية

يبدأ التأمين من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.

تختلف شروط التأمين ووثائقه حسب الدولة وشركة التأمين.

يجب على صاحب العمل التأكد من شروط التأمين قبل التوقيع على الوثيقة.

يمكن للعمال المنزليين التواصل مع الجهات المعنية في حال عدم التزام صاحب العمل بشروط التأمين.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُدشن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند.