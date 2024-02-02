انت الأن تتابع خبر طريقة التقسيط من جرير عن طريق كوارا للجوالات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقسيط من جرير عن طريق كوارا للتمويل تعتبر من أهم الخدمات التي أعلنت عنها المكتبة في الفترة الأخيرة، وهي تساعد العملاء الغير قادرين على شراء المنتجات بسعر الكاش، وتُتيح لهم إمكانية الشراء والسداد على أقساط شهرية ميسرة ومرنة من اختياره، كما يمكن الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي في حالة توافر الشروط المطلوبة للتقسيط، واستخدام حاسبة تقسيط جرير لمعرفة كم الدفعة الشهرية الواجب سدادها للشركة بعد قبول الطلب.

التقسيط من جرير عن طريق كوارا

يمكن تقديم طلب التقسيط من جرير عن طريق كوارا من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المتوفر، ولكن مع ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام المطلوبة، وعن خطوات التقديم فهي من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع مكتبة جرير.

ثم الدخول إلى تقسيط كوارا.

قراءة الشروط والأحكام.

انقر على التقديم بالطلب الآن.

عقب الدخول إلى موقع كوارا سجل البيانات المطلوبة مثل (الاسم ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة).

ثم إدخال معلومات الدخل الشهري وكيفية التواصل وغيرها من التفاصيل.

انقر على التسجيل.

ستحصل على الموافقة المبدئية في غضون فترة قصيرة وبعدها يتم رفع الأوراق المطلوبة للشركة.

شروط تقسيط جرير كوارا

حددت كوارا ما هي شروط الأهلية التي ينبغي توافرها في المواطنين الراغبين في تقسيط الجوالات لدى مكتبة جرير بعد الحصول على التمويل، وقد تمثلت هذه الشروط في التالي: