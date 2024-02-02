انت الأن تتابع خبر خطوة بخطوة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي 1445 والاوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر بنك الراجحي بوابة واسعة نحو عالمٍ من الخدمات المالية المتنوعة، حيث يقدم باقة مميزة من الحسابات المصرفية المخصصة للأفراد والشركات ويعد فتح حساب جديد في بنك الراجحي خطوةً هامةً نحو تحقيق الاستقرار المالي، والاستفادة من مزايا متعددة منها الوصول إلى شبكة واسعة من فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء المملكة والحصول على خدمات مصرفية مبتكرة عبر الإنترنت والتطبيق الذكي والاستفادة من عروضٍ وخصوماتٍ مُميزة على مختلف الخدمات.

يسعى مصرف الراجحي لتقديم تجربة مصرفية سلسة لعملائه، بما في ذلك إمكانية فتح حساب جديد عبر الإنترنت وتتضمن هذه العملية خطوات بسيطة يمكن إنجازها في دقائق قليلة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي أو حمل تطبيق “الراجحي مباشر” على هاتفك الذكي.

انقر على “تسجيل” أو “إنشاء حساب جديد”.

أدخل بياناتك الشخصية بدقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

حدد اسم مستخدم وكلمة مرور آمنة لتسجيل الدخول إلى حسابك.

اقرأ الشروط والأحكام وقم بالموافقة عليها.

بعد إنشاء حسابك، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي اخترتها.

ستتمكن من الوصول إلى لوحة معلومات حسابك، حيث يمكنك الاطلاع على حساباتك، إجراء التحويلات، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات.

من لوحة معلومات حسابك، انقر على أيقونة “فتح حساب”.

ستظهر قائمة بأنواع الحسابات المتاحة، مثل الحساب الجاري، حساب التوفير، الحساب الاستثماري، وغيرها.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

ستحتاج إلى إدخال بعض البيانات الشخصية، مثل:الاسم الكامل ورقم الهوية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وكذلكمعلومات الدخل

اكتب رقم رقم هاتفك المحمول وقم بتأكيده.

يتم إرسال رمز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص.

تحميل المستندات المطلوبة

بعد مراجعة جميع البيانات والوثائق، انقر على “إرسال الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك من قبل البنك، وسيتم إشعارك بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

الاوراق المطلوبة لفتح حساب في مصرف الراجحي

سيطلب منك تحميل بعض المستندات المطلوبة، مثل:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية (للمواطنين السعوديين)

صورة من جواز السفر (لغير السعوديين)

إثبات العنوان (مثل فاتورة كهرباء أو ماء حديثة)

إثبات الدخل (مثل كشف حساب بنكي أو شهادة راتب)

قد تختلف الأوراق المطلوبة حسب نوع الحساب:

الحساب الجاري: قد تحتاج إلى إثبات تحويل راتبك الشهري إلى الحساب.

حساب التوفير: قد تحتاج إلى إيداع مبلغ محدد عند فتح الحساب.

الحساب الاستثماري: قد تحتاج إلى إثبات خبرتك في الاستثمار.

شروط فتح حساب