انت الأن تتابع خبر ما هي الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة احكام لعام 1445؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم إنشاء منصة إحكام كإحدى المنصات الالكترونية المرموقة في المملكة العربية السعودية التابعة للهيئة العامة للعقارات، تؤمن هذه المنصة بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات للمواطنين المقيمين في المملكة، وتعتبر خدماتها المتاحة مثل تقديم طلبات التملك وتعديل العقارات من بين الخدمات الرئيسية التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، تمكِّن هذه المنصة من المواطنين من تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني والاستفادة من البيانات الهامة المتعلقة بالعقارات بسهولة تامة.

التسجيل في منصة احكام

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة إحكام بطريقة سهلة وميسرة، إذ تهدف هذه المنصة إلى تقديم مساعدة للمواطنين في تلبية احتياجاتهم، يتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

قبل كل شيء، توجه إلى موقع منصة إحكام عبر الإنترنت.

سجل الدخول في حسابك الشخصي للمواطن العام.

املأ جميع البيانات المطلوبة في النموذج المقدم في الموقع.

قد تحتاج أيضًا إلى تحميل وإرفاق جميع الوثائق اللازمة لتقديم طلبك.

إذا كان طلبك جديدًا ويرتبط بالعمارة أو التخطيط العمراني، عليك زيارة المكتب الهندسي الخاص بالمنطقة لتقديم طلبك.

بمجرد تقديم طلبك، يمكنك متابعته بانتظام عبر المنصة الإلكترونية للوقوف على آخر التطورات والمعاملات الخاصة بطلبك.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منصة إحكام؟

يمكن للمواطن تسجيل نفسه في منصة إحكام الإلكترونية، إلا أنه يتطلب تقديم بعض الأوراق والمستندات اللازمة والالتزام ببعض الشروط المحددة، وتشمل هذه الوثائق والشروط ما يلي:

يجب تقديم تسجيل دخول في الوقت الملائم للتقدم للحصول على الوثائق المطلوبة.

يجب على المتقدم ان يكون مالك العقار ويقدم الوثائق المطلوبة التي تثبت ذلك.

يجب على المتقدم سداد جميع المصروفات المتعلقة بالمنصة، والتي تتفاوت حسب العقار المستهدف.

يجب تصوير جوي للمنطقة المرتبطة بالعقار.

يجب أن يكون العقار المرتبط بطلب المستفيد في منطقة سكنية نشطة وغير معزولة.

يجب أن يتم تقديم الطلب بطريقة ملكية رسمية.

يجب ضمان أن يتم الحكم على الطلب بشكل قضائي.

يجب عدم التخلص من أي وثائق أو صور تم الحصول عليها للعقارات.

الشروط المطلوبة لتقديم الطلب في منصة احكام

هناك خمسة شروط أساسية يجب توافرها لدى المواطن الراغب في تقديم طلبه عبر منصة إحكام: