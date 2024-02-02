انت الأن تتابع خبر قرض الضمان الاجتماعي 60 الف ريال بدون كفيل بأقساط ميسرة شهرية تعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرصة ممتازة للمواطنين السعوديين الراغبين في دعم مالي، حيث يُقدم قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل بقيمة 60 ألف ريال سعودي، للمعرفة الفورية بالأوراق المطلوبة وكيفية التقديم، استفد الآن من فرصة رائعة مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدم قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل بقيمة تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، هذه الفرصة الفريدة توفر حلاً ماليًا مميزًا للمواطنين السعوديين، حيث يمكن الاستفادة من هذا القرض لسداد الديون بدون وجود كفيل، والأمر الأفضل هو عدم وجود فوائد على هذا القرض، اطلع على التفاصيل في هذا المقال لمعرفة كيفية التقديم والاستفادة من هذه الفرصة.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض الضمان الاجتماعي

لتقديم طلب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي بقيمة 60 ألف ريال، يُطلب منك تقديم الوثائق التالية:

كشف حساب يوضح المرتبات لآخر ثلاثة أشهر.

رقم الآيبان المصدق من بنك التنمية الاجتماعية.

نسخة من سجل العائلة.

الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة من سجل الأحوال المدنية للأفراد المعنيين.

كيفية التقديم علي قرض من بنك التنمية

للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لـدي بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

تسجيل الدخول باستخدام معلومات النفاذ الوطني.

الضغط على خيار قرض الضمان الاجتماعي تمويل أهل وقراءة الشروط.

الموافقة على الشروط واختيار الفرع البنكي.

إدخال معلومات نموذج الطلب وتسجيل التعهد.

تحديد القسط الشهري والضغط على حفظ.

هذه الخطوات ستمكنك من التقديم على قرض الضمان الاجتماعي بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

شروط الحصول علي القرض

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل تتضمن:

أن يكون المتقدم مستفيدًا من معاش الضمان الاجتماعي.

أن يكون عمر المتقدم بين 25 و 60 عامًا.

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

وجود عنوان واضح وصحيح.

أن لا يتجاوز المبلغ المستحق 3000 ريال سعودي.

يمكن توزيع فترة سداد قرض الضمان الاجتماعي على مدى 12 إلى 60 شهرًا، مما يمنحك مرونة في إدارة سداد الديون وتحقيق التوازن في سير عملك أو مشروعك، كما يمكن الاستفادة من عروض تمويل السيارات بالتقسيط، بدءًا من 800 ريال مع فترات سداد مرنة.